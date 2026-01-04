Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στον εναέριο χώρο: Κανονικά οι πτήσεις - Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Παρέλυσαν τα αεροδρόμια της Ελλάδας σήμερα (4/1) καθώς προβλήματα σημειώθηκαν στον εναέριο χώρο. Ακυρώσεις πτήσεων και τεχνικοί έλεγχοι έγιναν όλη τη διάρκεια της ημέρες και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Οι πτήσεις θα γίνονται κανονικά από εδώ και στο εξής ενώ η ασφάλεια έχει διασφαλιστεί.

Αναλυτικότερα, όπως επσημαίνει η ΕΡΤ, οι συχνότητες και οι τηλεφωνικές γραμμές επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00, ενώ η ροή της εναέριας κυκλοφορίας κανονικοποιήθηκε στις 17:45.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα αίτια του προβλήματος

Παρόλο που το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, ακόμη δεν έχουν αποσαφινιστεί τα αίτια της «κατάρρευσης» του συστήματος.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΑ για FIR Αθηνών: «Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες» - Καταπέλτης οι ελεγκτές

Επίσης πραγματοποιείται πτήση ελέγχου συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ. Παράλληλα, η ΥΠΑ συνεργάζεται με τον ΟΤΕ για τη λήψη μέτρων πρόληψης και συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς.

Η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης.

Αιχμές αναφορικά με τα συστήματα έκαναν νωρίτερα σήμερα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων ανέφεραν: «Η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε “μεμονωμένο περιστατικό” ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους.

Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας».

ΕΥΠ: Όχι στα σενάρια εξωτερικής παρεμβολής

Η ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες, έλεγξε και αυτή την περίπτωση σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και κατέληξαν πως δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση εξωτερική παρεμβολή, άρα δολιοφθορά, αλλά πιθανόν να συνέβη αυτό από κάποια βλάβη ακόμα και σε μία πλακέτα που να προκάλεσε συντονισμό, κάτι που θα μπορούσε σύμφωνα με τους αρμόδιους να προκαλέσει μαζική εσωτερική παρεμβολή.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενο έλεγχο διαπιστώθηκε το πρόβλημα σε κεραία της ΥΠΑ στα Γεράνεια Όρη. Ο τεχνικός έλεγχος για να βρεθεί η ακριβής πιθανή βλάβη συνεχίζεται.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, με ανακοίνωσή του τονίζει ότι το τεχνικό πρόβλημα το οποίο έχει πλέον αποκατασταθεί δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων.



Υπουργείο Μεταφορών: Η ανακοίνωση του Χρίστου Δήμα

Την ίδια στιγμή ο υπουργός ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με ανακοίνωσή του τονίζει ότι το τεχνικό πρόβλημα το οποίο έχει πλέον αποκατασταθεί δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων.

Τόνισε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και ότι ελέγχθηκαν σε όλα τα συστήματα από ειδικούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

«Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).

Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.

Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).

Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).

Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.

Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη», αναφέρει.