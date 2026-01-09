Απολογούνται οι γονείς που κατηγορούνται για βιασμό και κακοποίηση των παιδιών τους στην Κρήτη

Αναστάτωση και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς Κρήτης η υπόθεση σύλληψης δύο γονέων, οι οποίοι κατηγορούνται για βιασμό και κακοποίηση των παιδιών τους, έπειτα από σοβαρή καταγγελία που διαβιβάστηκε στις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση ήρθε στο φως χθες, Πέμπτη (8/1), όταν η μητέρα και ο πατέρας οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου ο Εισαγγελέας να ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος τους. Σύμφωνα με το creta24.gr στους κατηγορούμενους δόθηκε προθεσμία για να απολογηθούν, με τη μητέρα να καλείται σήμερα (9/1) ενώπιον της ανακρίτριας και τον πατέρα τη Δευτέρα (12/1).

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τριών παιδιών της οικογένειας, ο πατέρας φέρεται να προέβαινε σε επανειλημμένους βιασμούς από το 2024 έως τα τέλη του 2025 σε βάρος της 23χρονης κόρης του, η οποία αντιμετωπίζει νοητική στέρηση, καθώς και της 14χρονης ανήλικης κόρης του. Τις καταγγελίες υπέβαλαν τα δύο κορίτσια που φέρονται ως θύματα, μαζί με τον αδερφό τους.

Ο πατέρας διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλές και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, ενώ στη μητέρα αποδίδεται η κατηγορία της άσκησης σωματικής βίας στα παιδιά.

Το ζευγάρι αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες πράξεις, με τους συνηγόρους υπεράσπισής τους να υποστηρίζουν ότι διαθέτουν στοιχεία και μαρτυρίες που αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

«Οι κατηγορίες δεν στηρίζονται σε κανένα αποδεικτικό στοιχείο», δήλωσε ο δικηγόρος του ζευγαριού, Λευτέρης Κάρτσωνας.

Αντίστοιχα, ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηδάκης ανέφερε: «Υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα που καταδεικνύουν ότι οι κατηγορίες στερούνται κάθε νομικού ερείσματος».