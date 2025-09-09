Απόν το κράτος από τα χωριά του Ντάνιελ: Χωματερές παραμένουν οι περιουσίες μετά τις πλημμύρες

Αποκαλυπτική για την κρατική αδιαφορία η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα θεσσαλικά χωριά που επλήγησαν σφοδρότερα από την κακοκαιρία Ντάνιελ, αρχής γενομένης την 4η Σεπτεμβρίου του 2023.

Οι βιβλικές πλημμύρες, στις οποίες είχε συμβάλλει η έντονη βροχόπτωση μαζί με κακοτεχνίες χρόνων, και η εγκληματική διαχείριση από τοπικούς φορείς, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις κατοικίες, τις αγροτικές μονάδες και το ζωικό κεφάλαιο των ντόπιων.

Τώρα, αυτοψία του ΣΚΑΙ, αποκαλύπτει πως η κατάσταση σε 5 από εκείνες τις κοινότητες, ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει από τη μέρα που αποστραγγίστηκαν τα νερά.

Χωματερές τα χωριά του Ντάνιελ

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, περνώντας από τον Βλωχό, τη Μεταμόρφωση, τον Κοσκινά, το Μικρό Ευύδριο και το Σωτήριο, πέντε από τα χωριά που «δοκιμάστηκαν» στις πλημμύρες, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική.

Τα σπίτια των κοινοτήτων είναι ακόμα γεμάτα με ένα «πάτωμα» από ξεραμένη λάσπη, μερικώς ή ολικώς γκρεμισμένα, ενώ σε κάποιες αποθήκες ακόμα σκουριάζουν τα αγροτικά μηχανήματα, τα εργαλεία, και σαπίζουν τα φερτά υλικά που αχρήστευσαν τα ορμητικά νερά.

Οι ζωές των κατοίκων της Μεταμόρφωσης επίσης έχουν «παγώσει» στις επόμενες ημέρες μετά την καταστροφή, καθώς οι μετεγκαταστάσεις που είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η επιδότηση ενοικίου που είχαν λάβει πολλοί από τους πληγέντες, και ίσχυε για μία διετία, καθώς αυτές τις ημέρες για πολλούς θα λήξει ή έχει λήξει ήδη, επαναφέροντας το πρόβλημα της στέγασής τους.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην τραγική κατάσταση στον θεσσαλικό κάμπο το περασμένο Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ, ειδικά δεδομένου ότι θίγει και άμεσα την παραγωγική επάρκεια του πρωτογενούς τομέα.