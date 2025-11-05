Μενού

Απόψε λάμπει η δεύτερη υπερπανσέληνος: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» στον ουρανό

H υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου πιο κοντά στη Γη.

Reader symbol
Newsroom
Πανσέληνος πότε
Πανσέληνος Νοεμβρίου | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Στις επόμενες ώρες, ο νυχτερινός ουρανός θα υποδεχθεί τη δεύτερη υπερπανσέληνο του έτους, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα». Για λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο της ώρας, η Σελήνη θα ντυθεί με μια πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πιο πυκνό στρώμα της ατμόσφαιρας.

Αυτή τη φορά, το θέαμα θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό: η Σελήνη θα εμφανιστεί σχεδόν 8% μεγαλύτερη και 16% πιο φωτεινή από το συνηθισμένο, καθώς θα βρεθεί στο περίγειό της - στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.500 χιλιομέτρων.

Η ιστορία πίσω από το «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» έρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής.

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας που οι κάστορες ενίσχυαν τα φράγματά τους και αποθήκευαν τροφή για τον χειμώνα. Έτσι, το φεγγάρι αυτής της περιόδου έγινε σύμβολο εργατικότητας, προνοητικότητας και προετοιμασίας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ