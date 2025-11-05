Απόψε λάμπει η δεύτερη υπερπανσέληνος: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» στον ουρανό

Στις επόμενες ώρες, ο νυχτερινός ουρανός θα υποδεχθεί τη δεύτερη υπερπανσέληνο του έτους, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα». Για λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο της ώρας, η Σελήνη θα ντυθεί με μια πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πιο πυκνό στρώμα της ατμόσφαιρας.

Αυτή τη φορά, το θέαμα θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό: η Σελήνη θα εμφανιστεί σχεδόν 8% μεγαλύτερη και 16% πιο φωτεινή από το συνηθισμένο, καθώς θα βρεθεί στο περίγειό της - στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.500 χιλιομέτρων.

Η ιστορία πίσω από το «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» έρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής.

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας που οι κάστορες ενίσχυαν τα φράγματά τους και αποθήκευαν τροφή για τον χειμώνα. Έτσι, το φεγγάρι αυτής της περιόδου έγινε σύμβολο εργατικότητας, προνοητικότητας και προετοιμασίας.