Αποζημίωση 250.000 ευρώ σε τραυματίες τροχαίου μετά από 10 χρόνια στη Ρόδο

Μία σημαντική απόφαση για ένα τροχαίο, που συνέβη πριν από 10 χρόνια και είχαν τραυματιστεί δύο αναβάτες μηχανής, έλαβε το Πρωτοδικείου Ρόδου, στέλνοντας ένα αυστηρό μήνυμα στους οδηγούς.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι υπάλληλος που οδηγούσε εταιρικό αυτοκίνητο, και ο εργοδότης του, θεωρήθηκαν υπαίτιοι του ατυχήματος, καθώς ο εργαζόμενος δεν διέθετε δίπλωμα. Έτσι, καλούνται να δώσουν αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στους δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση άνω των 250.000 ευρώ στους δύο τραυματίες χωρίς να εξετάσει άλλες παραμέτρους, αλλά έκρινε ως αποκλειστικό υπεύθυνο τον οδηγό του οχήματος. Αιτία, ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πρόκειται για απόφαση του Πρωτοδικείου Ρόδου που στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους οδηγούς. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή με δύο αναβάτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν λόγω της σύγκρουσης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι λόγω του ότι δεν είχε δίπλωμα αυτοκινήτου, έσπευσε να φύγει από το σημείο και να εγκαταλείψει αβοήθητους τους τραυματίες. Μάλιστα, υπαιτιότητα προέκυψε και για τον εργοδότη του, ο οποίος γνώριζε ότι ο υπάλληλός του δεν ήταν κατάλληλος για οδήγηση.

Έτσι, εταιρεία και υπάλληλος θα δώσουν αποζημίωση χωρίς να έχει εξεταστεί στην ουσία ποιος έχει ευθύνη για το ατύχημα.