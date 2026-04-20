Απρόοπτο στην Εθνική Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Μοσχαράκι το έσκασε και τρέχει στον δρόμο

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, με μοσχαράκι να τρέχει επί του δρόμου.

Μοσχάρι στην Εθνική Αθηνών - Θεσσαλονίκης
Μοσχάρι στην Εθνική Αθηνών - Θεσσαλονίκης | ERT/Glomex
Αναστάτωση επικρατεί στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης καθώς ένα μικρό μοσχάρι, που το έσκασε από φάρμα στην ευρύτερη περιοχή, έχει βγει στον δρόμο και, τρομαγμένο, έχει προκαλέσει «έμφραγμα» στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η ΕΡΤ, το μοσχαράκι το έσκασε από φάρμα στο Καλοχώρι και έφτασε επί της Εθνικής, νωρίς σήμερα, Δευτέρα (20/04) το πρωί.

Κινείται στο ύψος της Σίνδου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Οι Αρχές εντόπισαν τον κτηνοτρόφο στον οποίο ανήκει και το άτομο έφτασε στο σημείο και κατάφερε να δέσει το ζώο, αλλά όταν επιχείρησε να το βάλει στο φορτηγό του, για να επιστρέψουν σπίτι, αυτό το έσκασε και πάλι.

Το μοσχάρι φαίνεται ιδιαίτερα τρομαγμένο και γίνεται προσπάθεια να το πιάσουν και πάλι και να το βγάλουν από το δρόμο, για την προστασία του ίδιου αλλά και των οδηγών. 

