ΑΠΘ: 38 συλλήψεις από την αστυνομία σε επιχείρηση τα μεσάνυκτα

Σε 38 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε επιχείρηση που έκανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής. Από τους 48 που προσήχθησαν οι 38 συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή της κάποια άτομα παρέμεναν εντός του κτιρίου.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και της Κρατικής Ασφάλειας που προχώρησαν σε ελέγχους και προσαγωγές.