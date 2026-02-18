ΑΠΘ: 38 συλλήψεις από την αστυνομία σε επιχείρηση τα μεσάνυκτα

Σε 38 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε επιχείρηση που έκανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής. Από τους 48 που προσήχθησαν οι 38 συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.
Είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή της κάποια άτομα παρέμεναν εντός του κτιρίου.
Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και της Κρατικής Ασφάλειας που προχώρησαν σε ελέγχους και προσαγωγές.
- «Έχω πάθει σοκ»: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της τραγουδίστριας που προκάλεσε ζημιές στο Κολωνάκι
- Βίντεο - ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Βιολάντα: Πώς γλύτωσε ο φύλακας του εργοστασίου
- Συγκλονίζει η σύζυγος του Λάνθιμου, Αριάν Λαμπέτ: «Έχω υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία μου»
- Το προφίλ του κατόχου των φωτογραφιών της Καισαριανής: Την Παρασκευή στη Γάνδη οι Έλληνες εμπειρογνώμονες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.