Μενού

ΑΠΘ: 38 συλλήψεις από την αστυνομία σε επιχείρηση τα μεσάνυκτα

Από τις 48 προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν στο ΑΠΘ οι 38 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Reader symbol
Newsroom
Κατάληψη στο ΑΠΘ
Κατάληψη στο ΑΠΘ | EUROKINISSI / MOTION TEAM - ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

Σε 38 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε επιχείρηση που έκανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής. Από τους 48 που προσήχθησαν οι 38 συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή της κάποια άτομα παρέμεναν εντός του κτιρίου.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και της Κρατικής Ασφάλειας που προχώρησαν σε ελέγχους και προσαγωγές.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ