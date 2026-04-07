ΑΠΘ: «Φορητή» εξεταστική θα δίνουν οι φοιτητές - Η νέες δυνατότητες μέσω tablet

Χιλιάδες φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα δώσουν εξεταστική με tablet στην προσεχή εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, όπως γνωστοποίησε ο πρύτανης, Κυριάκος Αναστασιάδης.

Η παραπάνω δυνατότητα εμπίπτει στους έξι άξονες δράσεων αναβάθμισης της φοιτητικής εμπειρίας, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου για τη Φοιτητική Μέριμνα, που δόθηκε στο ανακαινισμένο φουαγιέ της Α’ Φοιτητικής Εστίας.

«Προχωρούμε σε δύο μήνες στις εξετάσεις με tablet, τις πρώτες ψηφιακές εξετάσεις στην Ελλάδα», είπε ο κ. Αναστασιάδης, διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή θα ξεκινήσει ταυτόχρονα από όλες τις σχολές του ΑΠΘ, όχι όμως και από όλα τα μαθήματα.

Εξεταστική με tablet - Πώς θα λειτουργεί

«Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και δε θέλουμε να επεκτείνουμε από την πρώτη μέρα τις τρομερές δυνατότητες που έχουμε με τις ψηφιακές εξετάσεις -έχουμε γραφίδες, έχουμε ψηφιακά πληκτρολόγια, έχουμε multimedia τα οποία μπορούν να ενταχθούν - θα ξεκινήσουμε σταδιακά και εκεί όπου μπορούμε να μπούμε ομαλά, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία», σημείωσε.

Επισήμανε δε πως την πρωτοβουλία «έχει αγκαλιάσει όλο το πανεπιστήμιο, η τελευταία Σύγκλητος πραγματικά ήταν εξαιρετική όσον αφορά την αποδοχή», υπενθυμίζοντας και ότι «στο βαρόμετρο τα 2/3 των φοιτητών μας ζητούν την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης».

«Οι εξετάσεις με tablet είναι πρωτοποριακές στην Ευρώπη, θα είναι κάτι το οποίο θα μας βάλει σε μια νέα εποχή μαζί με όλα τα άλλα τα ψηφιακά εργαλεία», τόνισε προσθέτοντας ότι «όλος ο εξοπλισμός έχει έλθει, τέλος Μαϊου ξεκινάμε, και χιλιάδες φοιτητές την ίδια μέρα θα δίνουν εξετάσεις με tablet».