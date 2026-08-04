Αργολίδα: Στον ανακριτή οι δράστες της δολοφονίας του ψυχολόγου - Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Στον ανακριτή Ναυπλίου οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10:00, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέρες μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η μεταγωγή των δύο ανδρών, ηλικίας 20 και 24 ετών, ενώπιον των δικαστικών Αρχών βάζει τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του άτυχου άνδρα, ο οποίος αναζητούνταν επί εννέα ημέρες, πριν βρεθεί νεκρός σε προχωρημένη σήψη, σε απομακρυσμένο σημείο.

Βίντεο του Orange Press Agency από την μεταγωγή τους στον ανακριτή:

Η εξαφάνιση και η δολοφονία του ψυχολόγου

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Από την ενδελεχή και συνδυαστική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο όχημα του θύματος και μετέβησαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Εκεί, αφού τον ακινητοποίησαν, του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Εννέα ημέρες ερευνών

Για τον εντοπισμό του 59χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, που διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες.

Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές.

Τελικά, η σορός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής καθώς και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ομολόγησαν την πράξη τους κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.