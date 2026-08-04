«Θα το πω να το γνωρίζει ο κόσμος»: Αυτόπτης μάρτυρας εξηγεί τι συνέβη με τη δημοσιογράφο του OPEN

Η ρεπόρτερ του Open, Μαρία Σιαμπάνου, βρέθηκε στο στόχαστρο την Κυριακή (2/8) όταν κατά την κάλυψη της φωτιάς στα Μέγαρα γέλασε νευρικά με αποτέλεσμα τα social media να πλημμυρίσουν από επικριτικά σχόλια χρηστών που έκαναν λόγο για έλλειψη σοβαρότητας σε μια τόσο δραματική στιγμή.

O Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος βγήκε μάλιστα δημόσια και ζήτησε κατανόηση για τη δημοσιογράφο, την οποία χαρακτήρισε ως ένα «νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι».

Ο μετεωρολόγος Ιωάννης Σταματάκης, θέλησε με τη σειρά του να δώσει ένα τέλος στα σχόλια για τη δημοσιογράφο, καθώς ο ίδιος ήταν παρών στο σημείο όπου η δημοσιογράφος του OPEN κάλυπτε σε απευθείας σύνδεση τη φωτιά και είδε ακριβώς πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

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Ακολουθεί το σχόλιο του Ιωάννη Σταματάκη για την επίμαχη στιγμή

«Την Μαρία την έπαισε σπαστικό γέλιο γιατί πέρασα εγώ με το αμάξι πριν την κάμερα και η συνεργάτιδά μου βγήκε να βγάλει κάποια νερά για να δω πυροσβέστες και έπεσε κάπως ατσούμπαλη περίεργα μπροστά της. Και την έπιασε σπαστικό γέλιο, που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, με εμάς σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ήμασταν, θα το πω δημόσια για να το γνωρίζει ο κόσμος»