Άργος: Κάτοικοι εντόπισαν νεκρά ζώα από φόλα - Το ένα βρέθηκε σε προαύλιο σχολείου

Δύο σκύλοι και μια γάτα δολοφονήθηκαν από φόλα στο Άργος, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής. Σύμφωνα με την Φωτούλα Τζιώντζου, η οποία έχει ενημερώσει το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου την Τετάρτη (04/02) εντοπίστηκαν νεκρά δύο σκυλιά, τα οποία υποστηρίζει ότι ήταν ιδιαίτερα φιλικά και ζούσαν στην γειτονιά από τη γέννησή τους.

Η ίδια πληροφορεί ότι είχαν προηγηθεί παράπονα από κάποιους κατοίκους για την παρουσία των σκυλιών εκεί και είχε κληθεί ο Δήμος να τα απομακρύνει, πράγμα που τελικά δεν έγινε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η κάτοικος της περιοχής, η οποία έχει ενημερώσει για το περιστατικό το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, μπορεί να γίνει αναζήτηση οπτικοακουστικού υλικού αλλά και αίτημα τοξικολογικού ελέγχου.

O Νίκος Χρυσουλάκης που έκανε γνωστό το περιστατικό μέσω facebook, αναφέρει ότι δίνεται αμοιβή 1000 ευρώ, σε όποιον γνωρίζει πληροφορίες για τη δηλητηρίαση.

Παράλληλα την Τετάρτη (04/02) που σημειώθηκε το παραπάνω περιστατικό, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γελ Άργους μέσω ανακοίνωσής του «καταδίκασε απερίφραστα το αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωσης σκύλου με φόλα, το οποίο σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σχολείου». Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ένα από τα δύο προαναφερθέντα σκυλιά ή για διαφορετικό ζώο.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αυτό που ζητά, μέσω της ανακοίνωσης του, είναι η διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως έκανε γνωστό η «Αdopt a Paw Today» τα δύο σκυλιά που θανατώθηκαν, επρόκειτο να έρθουν στην Αθήνα, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε κάποιο σπίτι, μέχρι να βρεθεί άνθρωπος που να θέλει να τα υιοθετήσει.