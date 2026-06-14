Άργος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ανήλικο οδηγό δικύκλου - Προσέκρουσε σε τοιχίο

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Θανάσιμα τραυματίστηκε ανήλικος στην Αργολίδα όταν το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο.

Το τροχαίο δυστύχημα σύμφωνα με την ΕΡΤ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Αργολίδα, στο 12ο χλμ. της επαρχιακής οδού Άργους – Προσύμνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ανήλικου οδηγού.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.

