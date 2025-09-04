Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την μαφία: «Δεν ζήτησα ποτέ παρέμβαση από κανέναν»

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση που αφορά την προσφορά λειψάνων του Αγίου Λαζάρου, την τέλεση αγιασμού και τις σχέσεις του με πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν έχει ζητήσει ποτέ παρέμβαση από κανέναν, ενώ αναφέρεται αναλυτικά στη γνωριμία του με τον 55χρονο κατηγορούμενο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο αρχιμανδρίτης επιμένει πως η εμπλοκή του περιορίζεται αποκλειστικά σε λειτουργικά καθήκοντα και προσφορά πνευματικής βοήθειας στους πιστούς.

Διαβάστε ακόμα: Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για μαφία Κρήτης: «Με εκθέτουν με ελαφρά τη καρδία ή με απώτερο σχέδιο»

«Δεν ζήτησα ποτέ σε όλη μου την ζωή παρέμβαση από κανέναν.

Γνωριζόμαστε με τον 55χρονο, ήρθαμε πιο κοντά όταν ήρθε εδώ στην ενορία στις Στέρνες, είχε κάνει προσφορά για τους άπορους της εκκλησίας.

Μου ζητήθηκε σαν κληρικός να κάνω έναν αγιασμό σε ένα εκκλησάκι που είχε στο χώρο του, που είναι του Αγίου Λαζάρου.»

Σύμφωνα με τον αρχιμανδρίτη, η αναφορά στα λείψανα έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αγιασμού. Ο κατηγορούμενος εξέφρασε αμφιβολία για την αυθεντικότητα του λειψάνου, ρωτώντας αν είναι γνήσιο ή ψεύτικο. Η απάντηση του ιερέα ήταν έντονη και αφορούσε την προέλευση του λειψάνου από μονή στην Κύπρο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Σκάσε ρε, το έχω προμηθευτεί από ηγούμενο μονής στην Κύπρο, θα σου δώσω ένα κομμάτι»

Ο αρχιμανδρίτης διευκρινίζει πως η συζήτηση αυτή δεν είχε καμία άλλη διάσταση πέραν της τελετουργικής.

«Η συζήτηση για τα λείψανα αφορούσε τον αγιασμό. Μου είπε: Θα είναι και κόσμος, οπότε είπα θα φέρω το ιερό λείψανο να προσκυνήσετε και έτσι μετά θα πάρουν την ευλογία.

Το ιερό λείψανο μπορούμε να το πηγαίνουμε σε πιστούς που το έχουν πραγματική ανάγκη και να δίνουμε την ευλογία».

Επιπλέον, αποστασιοποιείται πλήρως από κάθε φημολογία περί σχέσης με τη μονή της Αγίας Τριάδος, αποδίδοντας τη σύγχυση σε ονοματολογικά ζητήματα.

«Εγώ έλειπα 17 χρόνια από τον τόπο μου, από τις Στέρνες. Τα 2 τελευταία χρόνια είμαι εδώ. Δεν έχω καμία σχέση με την μονή της Αγίας Τριάδος.

Δεν υπήρξα ποτέ ούτε μοναχός, ούτε ηγούμενος της Αγίας Τριάδος. Διότι υπάρχει μια σύγχυση με τα ονόματα.

Πιστεύω ότι ο Θεός στο τέλος θα δείξει ποιος και τι γίνεται.

Αφήνουμε την δικαιοσύνη να συνεχίζει. Δεν ζήτησα ποτέ την παρέμβαση από κανέναν.»