Άρης Μουγκοπέτρος: Η πρώτη αντίδραση της συζύγου - «Ένιωσα απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του Εισαγγελέα για να δώσει την απολογία του.

Στις πρώτες της δηλώσεις στην εκπομπή Live You, η εν διαστάσει σύζυγός του ανέφερε:

«Ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι, απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου.

Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά.

Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπα να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Χθες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά.

Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17:30, την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».

«Της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν»

Για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του συνελήφθη εχθές το βράδυ (25/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος στην Τρίπολη. Ο δικηγόρος της άλλης πλευράς δήλωσε σήμερα ότι ο μουσικός «είπε πράγματα που τρόμαξαν» την καταγγέλουσα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαναστασίου,περιέγραψε ότι ο μουσικός εισήλθε στο σπίτι συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο», σημειώνοντας πως την τελική κρίση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης θα την έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε, στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο. «Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να χωρίσει αυτή την οικογένεια», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε εξωδικαστική λύση και διαμεσολάβηση, ακόμη και με συγγενικά πρόσωπα του μουσικού.