Άρης Μουγκοπέτρος: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα, αλλά ως πατέρας είμαι από τους καλύτερους»

Την μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή που δέχτηκε από την εν διαστάσει σύζυγό του, σχολίασε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μία ημέρα μετά την αθώωσή του.

Ο μουσικός εξήγησε τι ακριβώς συνέβη όταν βρέθηκε στο σπίτι που κάποτε έμεναν μαζί, ενώ είπε πως μπορεί να μην υπήρξε καλός σύζυγός, αλλά πατέρας θεωρεί πως είναι από τους καλύτερους.

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, αλλά ως πατέρας ήμουν και είμαι από τους καλύτερους και θα παλέψω για τα παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπήρχε λόγος ενημέρωσης για την επίσκεψή μου, διότι το μισθωτήριο που λένε έχει αλλάξει, έγινε χωρίς να το γνωρίζω και χωρίς να έχω κάνει αποδοχή. Και η αποδοχή δεν έγινε δεκτή από τη μεριά μου, όχι για τα 750 ευρώ συν τα ασφάλιστρα... δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα επειδή το πρώτο αρχείο που μου έστειλαν ήταν να βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα», σημείωσε για την ημέρα που έγινε η καταγγελία.

«Μπορεί να μη μπορώ να δουλέψω, αλλά για τα παιδιά μου, και έτσι, με αυτό το χέρι, θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους δώσω όσα θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου. Η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή», είπε.

«Επί μιάμιση ώρα ποια ήταν η λεκτική μου βία; Της έλεγα για 1,5 ώρα "θα δεις τι θα γίνει"; Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου αλλά όχι τόσο. Στα βίντεο που επέλεξαν να δείξουν επιλεκτικά, η σύζυγός μου λέει "να έρθεις να πάρεις τα παιδιά με τον αδερφό σου, αλλά να βάλεις τα καθισματάκια τους στο αυτοκίνητο". Και της είπα εννοείται, δεν θα διακινδύνευα ποτέ να πάθουν κάτι», πρόσθεσε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

