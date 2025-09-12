Αρκάς: Νέο σκίτσο για τη «χούντα» της woke κουλτούρας

Με ένα σκίτσο... διαμαρτυρία, για τη woke ατζέντα και κουλτούρα, καλημέρισε τους φαν του στα social media ο σκιτσογράφος Αρκάς.

Συγκρίνοντας τη woke ατζέντα με τη χούντα και ουσιαστικά απευθυνόμενος σε μεγαλύτερες ηλικίες, ο βετεράνος πολιτικός σκιτσογράφος αναφέρεται προφανώς στα (κατά τη γνώμη του) μη ουσιώδη θέματα που ακουμπά η συγκεκριμένη κουλτούρα.

«Εμείς που έχουμε ζήσει χούντα δεν φοβόμαστε την woke κουλτούρα γιατί ξέρουμε από παρανομία. Θα μαζευόμαστε τθς νύχτες σε μυστικές γιάφκες και θα λέμε ανέκδοτα για χοντρούς και ξανθιές» έγραψε χαρακτηριστικά νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/9).

Αρκάς: Το σκίτσο της Παρασκευής