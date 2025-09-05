Αρπαγή βρέφους στον Πειραιά: Ο πατέρας του 17χρονου ισχυρίζεται ότι έχει νευροαναπτυξιακή διαταραχή

Ο πατέρας του 17χρονου που άρπαξε από τη μητέρα του ένα βρέφος 30 ημερών, στον Πειραιά ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο γιός του πάσχει από νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Σύμφωνα με το Mega, ο πατέρας υποστήριξε ότι τον παρακολουθούσε ψυχολόγος, αλλά όχι αρκετά συχνά, εξηγώντας ότι η διάγνωση έγινε με καθυστέρηση, καθώς ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κάτι.

Ανησυχία έχει προκαλέσει και η τάση του νεαρού να μπαίνει στα λεωφορεία και να κάθεται δίπλα στους οδηγούς, παριστάνοντας τον ελεγκτή.

Κατέβαζε άτομα από το λεωφορείο, κυρίως άλλης καταγωγής, ενώ σε άλλους χρέωνε πρόστιμο της τάξεως του 1 ευρώ για μη κατοχή εισιτηρίου. Μάλιστα, Στο σπίτι του βρέθηκε και ουόκι τόκι.

Αναφορικά με την αρπαγή και εγκατάλειψη των βρεφών ο 17χρονος σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, είπε πως τα έπαιρνε επειδή «δεν πρόσεχαν τα παιδιά τους» και «δεν ήταν καλές μητέρες».

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα (05/09), ασκήθηκε στον 17χρονο ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.