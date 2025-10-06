Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή της 28χρονης εγκύου - «Η αδερφή μου έχει δολοφονηθεί»

Ολοκληρώθηκε σήμερα η νεκροτομή στη σορό της 28χρονης εγκύου που κατέληξε στο νοσοκομείο της Άρτας, με τις πρώτες ενδείξεις να αποδίδουν τον θάνατό της σε αναφυλακτικό σοκ. Η γυναίκα είχε ταφεί αμέσως μετά τον θάνατό της, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να διατάξουν εκταφή και νεκροψία, ώστε να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια.

Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η αντίδραση προήλθε από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Η αδερφή της 28χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι «προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση της αδρεναλίνης.

Χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοήθησε πουθενά. Η αδερφή μου έχει δολοφονηθεί.

Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας δήλωσε:

«Αδρεναλίνη ψάχνανε, γιατί ήμουν έξω από το δωμάτιο εκείνη τη στιγμή και ψάχνανε αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν και μέσα, ψάχνανε αδρεναλίνη πάντως έξω».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 28χρονη προσήλθε το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, στις 23:20, στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, παρουσίαζε κολπική αιμόρροια σε πρώιμο στάδιο κύησης, περίπου στην 6η εβδομάδα, με διάγνωση επαπειλούμενης αποβολής.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εισαγωγή της στην κλινική και στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού, η νεαρή γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Το ιατρικό προσωπικό αντέδρασε ενώ η γυναίκα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

