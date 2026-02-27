Ασλανίδης για βίντεο Καρυστιανού: «Μίλησα με τη γυναίκα μου και έκλαιγε, ήταν λάθος»

Aρνητικά αντέδρασαν οι περισσότεροι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη στο βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού που δημιούργησε με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών, όπως είπε ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του συλλόγου των θυμάτων.

«Χθες, στην Καισαριανή, είχαμε ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών. Όσοι γονείς ενημερώθηκαν για το βίντεο σοκαρίστηκαν, οι εικόνες ήταν πολύ σκληρές», δήλωσε στο MEGA.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν γνώριζε αν η κυρία Καρυστιανού είχε πάρει άδεια για τις φωνές που ακούγονται στο βίντεο. «Μίλησα με τη γυναίκα μου το βράδυ και έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί», πρόσθεσε.

Συγκινημένος, ανέφερε: «Χθες είδα το όνομα του γιου μου σε ένα μάρμαρο και λύγισα για πρώτη φορά. Το να βλέπεις αυτό το βίντεο, νομίζω ότι ήταν λάθος».

Αναφερόμενος επίσης στην κυρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης τόνισε πως αν και είναι δικαίωμα του καθενός να πολιτευτεί, το χρονικό σημείο της ανακοίνωσης του κόμματος Καρυστιανού δεν ήταν κατάλληλο, καθώς ξεκινούν τα δικαστήρια. «Έπρεπε να το κάνει είτε πριν τις εκλογές είτε αφού ολοκληρωθούν τα δικαστήρια. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα, ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ – μοιάζει σαν να παρατάς τη μάχη», εξήγησε.