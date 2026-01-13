Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Μακάρι να βάλει στη φυλακή τον Καραμανλή»

Θέση για την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική πήρε ο Παύλος Ασλανίδης, μιλώντας στην εκπομπή Real View του Open για λογαριασμό του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών και ξεκαθαρίζοντας ποια είναι η στάση του Δ.Σ. απέναντι στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και κυρίως μετά τη δεύτερη φορά που δήλωσε ανοιχτά ότι σκοπεύει να ιδρύσει κόμμα, υπήρξε έντονος προβληματισμός στο εσωτερικό του Συλλόγου.

«Ναι, περιμέναμε να δηλώσει παραίτηση μετά από τις δηλώσεις, ειδικά τη δεύτερη φορά που βγήκε και είπε ανοιχτά ότι θα ιδρύσει κόμμα. Την Παρασκευή έκανε κάποιες δηλώσεις έξω από το δικαστήριο της Λάρισας, ανέφερε ότι δεν της το έχουν ζητήσει ακόμα» τόνισε.

Σύμφωνα με τον Π. Ασλανίδη, την επόμενη ημέρα υπήρξε συντονισμένη αντίδραση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

«Την επόμενη μέρα της στείλαμε e-mail όλο το Δ.Σ. το υπογράφουμε και της ζητάμε την παραίτησή της. Να συνεχίσει αυτό που αυτή θεωρεί σημαντικότερο, να κάνει ένα κόμμα. Εγώ προσωπικά της εύχομαι, γιατί παλέψαμε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, κάθε επιτυχία».

Κλείνοντας, ο Παύλος Ασλανίδης αναφέρθηκε και στο βασικό ζητούμενο για τις οικογένειες των θυμάτων, που –όπως τόνισε– παραμένει η απόδοση δικαιοσύνης.

«Μακάρι να βάλει τον Καραμανλή στη φυλακή, όπως μου το ορκίστηκε, και συνεχίζουμε ο καθένας τον δρόμο του και πιστεύω ότι τελικά ή εμείς ή η Μαρία θα το καταφέρουμε».