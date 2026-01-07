Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: «Δεν είναι κανείς από τους γονείς μαζί της σε αυτό το εγχείρημα»

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης ζήτησε εκ νέου την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του συλλόγου τονίζοντας ότι η σύστασή του δεν έχει κομματικούς σκοπούς και πως κανείς από τους συγγενείς δεν είναι μαζί της στο εγχείρημά της.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Ασλανίδης εξήγησε ότι υπάρχει ένα ηθικό ασυμβίβαστο λέγοντας χαρακτηριστικά:

Συνεχίζει και βγαίνει και μιλάει για κομματικό φορέα. Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες "είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα", αυτό είναι ασυμβίβαστο».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «πριν δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα».

Σύμφωνα με τον Παύλο Ασλανίδη, ο λόγος που συστήθηκε ο Σύλλογος «ήταν αποκλειστικά το έγκλημα των Τεμπών, όχι η κομματικοποίησή του, γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Κι απ’ ό,τι άκουσα το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό».

Κλείνοντας, ισχυρίστηκε ότι κανείς από τους γονείς δεν είναι μαζί της.

«Επειδή άκουσα ότι είπε ότι κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της. Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή κι ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα».