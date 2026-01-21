Μενού

Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Λιμενικός παρασύρθηκε από κύματα στο Παράλιο Άστρος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια εργασιών.

Reader symbol
Newsroom
Παραλία Άστρους
Παραλία Άστρους | ERT NEWS
  • Α-
  • Α+

Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Παράλιο Άστρος, όταν παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα την ώρα που βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών.

 

Σήμανε άμεσα συναγερμός και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς σφυγμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Άστρους.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ