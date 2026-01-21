Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Παράλιο Άστρος, όταν παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα την ώρα που βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών.

Σήμανε άμεσα συναγερμός και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς σφυγμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Άστρους.