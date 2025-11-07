Αστυνομικός με 602.000 ευρώ στην άκρη φαινόταν χαμηλόμισθος: Μαγικό «λυχνάρι» τα ναρκωτικά

Βρέθηκε ο Έλληνας «Αλαντίν», ένας αστυνομικός που αν και στα χαρτιά ήταν παιδί της «φτωχολογιάς», οι λογαριασμοί του εμφάνιζαν έσοδα 602.000 ευρώ. Καθόλου άσχημα.

Βέβαια κακώς θα βιαζόταν κανείς να τον επαινέσει για καλή αποταμίευση, διότι καθώς έδειξαν έρευνες, τα χρήματα προέρχονταν από τον αντιστρόφως «υψηλόβαθμο» ρόλο του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον Alpha, ειδίκευση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης ήταν η υψηλής ποιότητας κοκαΐνη, ενώ ο «μπατίρης» αστυνομικός αναφέρεται πως ζούσε μέσα στη χλιδή με τα έσοδα από τα ναρκωτικά.

Στα «χαρτιά» μικρομεσαίος ο αστυνομικός

Φυσικά τα επίσημα έσοδα αυτού του «John Gottem» που θα έβλεπε η Εφορία, φερ' ειπείν για το 2025, Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου, ήταν μόλις 12.534 ευρώ.

Ωστόσο οι συνολικές του καταθέσεις ξεπερνούσαν το ποσό των 600.000 ευρώ, κάτι που φυσικά αντελήφθησαν τα «γεράκια» των Εσωτερικών Υποθέσεων, κινώντας έρευνα εναντίον του.

Από τη συμμορία του εν λόγω έχουν συλληφθεί άλλα 10 άτομα, τα οποία χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες κωδικές ονομασίες, ενώ έπαιρναν κρίσιμες πληροφορίες από τον «σπιούνο» αστυνομικό, για να κάνουν ανενόχλητοι διακίνηση.

Το «μενού» των ναρκωτικών - Οι κωδικές ονομασίες

Μεταξύ των κωδικών που χρησιμοποιούσαν, ήταν οι όροι:

παϊδάκια

πορσελάνη

μαγειρίτσα

σαπούνι

σαλάτα

κανταΐφι

γαλακτομπούρεκο

Η δραστηριότητα των μελών της οργάνωσης ήρθε στο φως μετά από την επιδρομή των «αδιάφθορων» στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, η οποία ξεσκέπασε άλλον έναν αστυνομικό, ο οποίος είχε ρόλο αγοραστή του «εμπορεύματος».