Αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε πανηγύρι: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή εκπομπή και δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί στον «αέρα» σε πανηγύρι.

Αστυνομία στην Κρήτη
Περιπολικό στην Κρήτη | Intime
Σοκ έχει προκαλέσει ντοκουμέντο που ήρθε στο φως και δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί στον αέρα δίπλα σε πανηγύρι δίπλα σε κόσμο.

Η ΕΛ.ΑΣ σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι το βιντοληπτικό υλικό εξετάζεται από τις αρχές. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Σύμφωνα με τον STAR που δημοσίευσε το βίντεο, το γεγονός φέρεται να έλαβε χώρα ένα χρόνο πριν. Αναφορικά με τη γυναίκα δήλωσαν ότι είναι ένα πρόσωπο που είναι συχνά στα media και αστυνομικός με αρκετούς followers στα social media. 
 

