Athens Flying Week: Ανοίγει τις «πόρτες» του την Κυριακή στην Τανάγρα το αγαπημένο Airshow

Έτοιμα να χαρίσουν υπερθέαμα είναι όλα τα αεροπλάνα που θα συμμετάσχουν.

Athens Flying Week 2024
Athens Flying Week 2024 | Τατιάνα Μπόλαρη / Eurokinissi
Το διήμερο αεροπορικό υπερθέαμα, που κόβει την ανάσα, ετοιμάζεται να λάβει χώρα και φέτος, στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, με απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν, σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, οι πτητικές δοκιμές της Athens Flying Week 2025 στην αεροπορική βάση της Τανάγρας και όλα είναι έτοιμα.

Χιλιάδες φίλοι του μεγαλύτερου Airshow της ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να κατακλύσουν και φέτος την έδρα της 114 Πτέρυγας Μάχης, επισημαίνουν οι διοργανωτές.

Μεταξύ άλλων, θα δώσουν το «παρών» το αεροπλάνο Rafale Solo Display, τα Eurofighter της Γερμανίας και της Σαουδικής Αραβίας, τα ιταλικά Tornado, τα θρυλικά F-4 Phantom, F-16, Rafale, Mirage 2000-5, M-346 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, όπως φυσικά και η «εθνική ομάδα» των αεροπορικών επιδείξεων, το F-16 «ΖΕΥΣ» και το T-6 «Δαίδαλος», καθώς και όλα τα πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων!

