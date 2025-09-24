Αθήνα: 24χρονος με μαχαίρια και ψαλίδι τραυμάτισε περαστικό και δάγκωσε αστυνομικό

Συνελήφθη, χθες (23/09) το βράδυ, ένας 24χρονος αλλοδαπός ως δράστης διαδοχικών επιθέσεων εναντίων περαστικών και δύο αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 22:05 χθες το βράδυ, Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη, ο 24χρονος επιτέθηκε με ψαλίδι σε μία περαστική γυναίκα προσπαθώντας να την τραυματίσει, ωστόσο δύο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν στο σημείο το αντιλήφθηκαν εγκαίρως και προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Τότε ο 24χρονος δάγκωσε στο πόδι τον έναν αστυνομικό ενώ χτύπησε τον άλλο στο κράνος.

Παρά την σθεναρή αντίσταση του 24χρονου, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σακίδιο, το οποίο είχε μαζί του εντοπιστήκαν πέντε μαχαίρια και ακόμα ένα ψαλίδι.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 24χρονος ήταν ο δράστης επίθεσης που είχε σημειώθηκε νωρίτερα, στις 19:50, επί της οδού Μάρνης. Συγκεκριμένα, ο 24χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε αλλοδαπό άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι ενώ στη συνέχεια τον λήστεψε αφαιρώντας του ένα τσαντάκι με προσωπικά έγγραφα και χρήματα. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, για παραβίαση του νόμου περί όπλων και για βία κατά υπαλλήλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ