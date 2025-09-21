Κομφούζιο στον Κηφισό, ακινητοποιημένα οχήματα στους κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή είναι η καθημερινή εικόνα στην Αθήνα, με τους οδηγούς να χάνουν ώρες κολλημένοι στην κίνηση. Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση με το κυκλοφοριακό θα χειροτερεύει στο Λεκανοπέδιο, καθώς δεν προβλέπεται να είναι έτοιμα κρίσιμα έργα υποδομών στην Αττική, όπου ζει και δραστηριοποιείται ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας.

Γιατί όμως παρουσιάζονται τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα στην Αθήνα; Οι κύριες αιτίες είναι η έλλειψη πόρων, οι αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και φορείς για ορισμένα από αυτά και το «ανώριμο» στάδιο στο οποίο βρίσκονται όσον αφορά τις μελέτες ή τη νομική τους «θωράκιση».

Μετρό Γραμμή 4

Πρόκειται για το μοναδικό μεγάλο έργο υποδομών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Λεκανοπέδιο. Οι εργασίες αφορούν το τμήμα Α, μήκους 12,8 χιλιομέτρων με 15 σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή.

Ο αρχικός προγραμματισμός ανέφερε ως ημερομηνία παράδοσης του έργου τα τέλη του 2029, όμως ήδη καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις που μεταθέτουν την ολοκλήρωση του τμήματος Α για το 2032 (το νωρίτερο).

Και μπορεί οι δύο μετροπόντικες να προχωρούν καθημερινά στην κατασκευή της σήραγγας (αναμένεται να «συναντηθούν» στον Ευαγγελισμό στα τέλη του 2026), όμως τα προβλήματα της γραμμής 4 βρίσκονται στην επιφάνεια. Κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση του Ομίλου ΑΒΑΞ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Μιτζάλης επανέλαβε ότι δεν μπορεί να δοθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη λειτουργίας του, καθώς οι χώροι σε αρκετούς σταθμούς έχουν παραληφθεί από το δημόσιο με καθυστέρηση έως τρία έτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο χώρος του σταθμού Ζωγράφου, που αποδόθηκε με 29 μήνες καθυστέρηση.

Μάλιστα δεν έχουν παραληφθεί ακόμα οι χώροι σε τρεις σταθμούς:

στην Πανεπιστημιούπολη λόγω αρχαιολογικών ερευνών. Έχει βρεθεί αρχαία οδός, η οποία πρέπει να αποσπαστεί και να μεταφερθεί αλλού.

στο Γουδή λόγω τεράστιου αγωγού της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος δεν είχε αναγνωριστεί στην αρχική μελέτη και

στον Ευαγγελισμό, εξαιτίας των προσφυγών για το Πάρκο Ριζάρη.

Σήραγγα Ηλιούπολης

Η Περιφερειακή Υμηττού παρουσιάζει καθημερινά φαινόμενα συμφόρησης και με την προοπτική της «μικρής πολιτείας» που θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό, η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη. Η σήραγγα της Ηλιούπολης είναι ένα επιβεβλημένο έργο, όμως η κατασκευή της είναι αμφίβολη.

Σήραγγα αυτοκινητόδρομου | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Πρόκειται για ένα τούνελ, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, με είσοδο στο ύψος της Κατεχάκη και έξοδο σε κάποιο κόμβο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό οι Δήμαρχοι Ηλιούπολης, Αργυρούπολης - Ελληνικού και Βύρωνα ζήτησαν ενημέρωση για το πότε θα εκκινήσει το έργο που θα περιορίσει την κίνηση προς τα νότια προάστια. Δεν έλαβαν όμως απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου και πλέον προγραμματίζουν κινητοποιήσεις.

Το συγκεκριμένο έργο, όπως και τα υπόλοιπα για τα οποία έχουν κατατεθεί Πρότυπες Προτάσεις από τους κατασκευαστικούς ομίλους, «σκοντάφτει» στην έλλειψη πόρων. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, τα έργα μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) έχουν εξαντληθεί, οπότε πιο λογική φαντάζει η επιλογή της παραχώρησης (οδικοί άξονες με διόδια).

Επέκταση Λεωφόρου Κύμης

Ένα ακόμα έργο που συζητείται επί χρόνια, όμως δεν έχει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Το σχέδιο προβλέπει αυτοκινητόδρομο μήκους 3,5 χλμ. που θα συνδέσει την Αττική Οδό με την Εθνική Οδό, μέσω των κόμβων Κύμης και Καλυφτάκη. Έτσι θα αποσυμφορηθεί η Αττική Οδός στον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης αφενός δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αφετέρου έχει προκαλέσει την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την υπογειοποίηση όλου του έργου, ώστε να μην διχοτομηθεί η πόλη και επιπλέον η περιοχή πάνω από τη σήραγγα να διαμορφωθεί σε χώρους πρασίνου και άθλησης.

Επεκτάσεις Αττικής Οδού

Η επέκταση του αστικού αυτοκινητόδρομου μέχρι τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου θεωρείται αναγκαία, όμως και σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις. Ο Χρίστος Δήμας ανέφερε πρόσφατα ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιολογεί τις προτάσεις που κατατίθενται για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο, όμως τόνισε ότι πρόκειται για έργα υψηλού κόστους που δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς προηγουμένως να έχουν διασφαλιστεί οι πόροι για την εκτέλεσή τους.