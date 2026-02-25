Μενού

Αθώα κρίθηκαν 7 άτομα για σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη

Μετά από απόφαση του δικαστηρίου, αθωώθηκαν 7 άτομα που φέρονταν να εμπλέκονταν στον βαρύ τραυματισμό 20χρονου με οπαδικά κίνητρα στη Θεσσαλονίκη.

Αθώα κρίθηκαν επτά άτομα που κατηγορούνταν για άγριο επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα, το οποίο σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2019, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε βάρος τεσσάρων οπαδών του Άρη που επέστρεφαν από αγώνα της ομάδας τους με τον Άρη Λεμεσού. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας 20χρονος, τότε, που υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες σε κωματώδη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εισήχθη το σκέλος που αφορούσε τον τραυματισμό τού 20χρονου, με τους επτά κατηγορούμενους να δικάζονται για την πράξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, από κοινού - ο τελευταίος για συνέργεια στην πράξη αυτή.

Kατα τη διάρκεια της απολογία τους, οι κατηγορούμενοι, 26 έως 33 ετών, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Από την πλευρά του, το 27χρονο πλέον θύμα κατέθεσε τα εξής: «Πήγαμε να φάμε στο κέντρο μετά τον αγώνα. Νοσηλεύτηκα 10-15 μέρες μέρες στην Εντατική κι άλλες τόσες στο νοσοκομείο. Επέστρεψα στο σπίτι για ανάρρωση. Σήμερα η υγεία μου έχει επανέλθει. Η μνήμη μου σταματάει στην Καμάρα. Οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολλά άτομα και με χτυπούσαν με διάφορα αντικείμενα. Δε θυμάμαι κανέναν ούτε αναγνωρίζω κανέναν».

Η εμπλοκή των παραπάνω προσώπων στο επίδικο επεισόδιο δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί, με αποτέλεσμα οι δικαστές να αποφασίσουν την αθώωσή τους.

