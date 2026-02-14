Αττική Οδός: Ποιες είσοδοι είναι κλειστές - Οι εναλλακτικές των οδηγών

Οι αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, για σήμερα Σάββατο (14/2) λόγω διεξαγωγής έργων.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι κλειστές θα είναι οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5) μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι εναλλακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι οδηγοί είναι οι εξής:

Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.