Αττική: Συνελήφθησαν μοτοσυκλετιστές που έκαναν σούζες και κόντρες με πάνω από 200χλμ/ώρα

Συνελήφθησαν τέσσερις οδηγοί που διενεργούσαν αυτοσχέδιους αγώνες και σούζες πιάνοντας ταχύτητες άνω των 200χλμ/ώρα στην Αττική.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών μαζικής κίνησης δικύκλων στην Αττική, που μαζεύονται μέσα από κλειστές ομάδες στα social media, έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες αγώνων και ελιγμών εντυπωσιασμού και η αστυνομία έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ,26/9, στην περιοχή της Βαρυμπόμπης δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού.

Αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί οδηγοί και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι τέσσερις δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι οδηγοί έχουν οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού | astynomia.gr

Πηγή : ΕΡΤ NEWS