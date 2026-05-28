Κανονικά συνεχίζει να λειτουργεί το νοσοκομείο «Αττικόν», παρά την έξαρση γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, με δεκάδες περιστατικά νοροϊού σε ασθενείς και προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και μέχρι τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί συνολικά 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε εργαζόμενους και ασθενείς.

Από αυτά, εννέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά ως νοροϊός, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται υπό διερεύνηση ή βρέθηκαν αρνητικά.

Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο «Αττικόν» σχετικά με τα περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για περιστατικά συμβατά με λοίμωξη από νοροϊό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Το νοσοκομείο επισημαίνει ότι ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και πως αντίστοιχα περιστατικά εμφανίζονται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα.

Παράλληλα, δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία του ιού σε εννέα ύποπτα περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

Ήπια τα συμπτώματα

Όπως διευκρινίζεται, τα περιστατικά αφορούν ασθενείς, συνοδούς αλλά και επαγγελματίες υγείας, με τη συμπτωματολογία να χαρακτηρίζεται ήπια και αυτοπεριοριζόμενη.

Το νοσοκομείο υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σοβαρή επιβάρυνση της λειτουργίας του, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα μέτρα που εφαρμόζονται στο νοσοκομείο

Το «Αττικόν» ενημερώνει ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς, τα οποία περιλαμβάνουν:

αυστηρή τήρηση της υγιεινής των χεριών

εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων

χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου απαιτείται

απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

ειδικές οδηγίες προς συνοδούς και εργαζόμενους

περιορισμό των επισκεπτών

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση της εξέλιξης των περιστατικών εντός του νοσοκομείου.

«Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά»

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΣΥ (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε νωρίτερα ότι «το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά ενώ το φαινόμενο εμφανίζει ύφεση σήμερα»

Παράλληλα, στο νοσοκομείο έχει συσταθεί ειδική επιτροπή πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων υπό τους καθηγητές Τσιόδρα και Πουρνάρα, η οποία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής αναφέρεται ότι δεν έχει χρειαστεί νοσηλεία εργαζόμενου λόγω του ιού, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς και ότι η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίζεται κανονικά.

Παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένων

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» έκανε λόγο για σοβαρό περιστατικό διασποράς, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσα μέτρα περιορισμού της διασποράς και αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ώστε να προστατευθούν τόσο το προσωπικό όσο και οι ασθενείς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ στο νοσοκομείο εφαρμόζονται ήδη αυξημένα μέτρα προστασίας και περιορισμού των μετακινήσεων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του ιού.