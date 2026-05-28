Τα νέα πρόσωπα Τσίπρα στη μαρκίζα, το άγχος του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και η απόφαση Σαμαρά

Αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησε η επιστράτευση μίας σειράς νέων στελεχών προκειμένου να εμφανίζονται στα ΜΜΕ. Η γενική γραμμή είναι ότι πρόκειται κυρίως για σαραντάρηδες, με κοινωνική και κάποια πολιτική δραστηριοποίηση, αλλά όχι βαριά ονόματα κομμάτων όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Με λίγα λόγια ο Τσίπρας βγάζει φρέσκα πρόσωπα στη μαρκίζα. Το βασικό βέβαια είναι να εμφανίσει και θέσεις εκτός από πρόσωπα που να μην απορρέουν τοξικότητα.

Η παλιά βιτρίνα στο… ακροατήριο

Στην παρουσίαση του νέου κόμματος που έγινε στο Θησείο εμφανίστηκαν και αρκετοί πρώην βουλευτές και γενικώς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επί ημερών του Τσίπρα.

Μόνο που αυτοί έμειναν στο ακροατήριο του πρώην πρωθυπουργού και εκεί φαίνεται ότι θα μείνουν.

Προφανώς κάποιοι θα στελεχώσουν και τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, όμως η πρόθεση του Τσίπρα είναι να μεταφέρει την βιτρίνα στο ακροατήριο και το ακροατήριο στη βιτρίνα.

Στην πραγματικότητα όλα γίνονται για να αποκηρύξει τα βαρίδια του κομματικού παρελθόντος.

Δεν υποτιμούν τον Τσίπρα

Σας έγραφα και χθες ότι η αντιπαράθεση με τον Τσίπρα είναι ευκταία για τον Μητσοτάκη, καθώς τον έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν και τον έχει κερδίσει αρκετές φορές.

Πάντως κυβερνητικά στελέχη δεν υποτιμούν τον Τσίπρα, ούτε το πέρασμα που μπορεί να έχει σε κάποιον κόσμο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αντιθέτως θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει μία σοβαρή αντιμετώπιση, χωρίς χαβαλέ για το νέο όνομα κλπ, αλλά με πολιτικές αιχμές και γωνίες. Και με ανάδειξη παράλληλα ότι η εικόνα του Τσίπρα είναι το παρελθόν, ενώ το πρόγραμμα που ευαγγελίζεται η Ν.Δ. αφορά το παρόν και το μέλλον των πολιτών.

Πρόσκαιρο φαινόμενο

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως η δημοσκοπική κάμψη που εμφανίζει το κόμμα θα είναι πρόσκαιρη, καθώς πιστεύουν πως στην παρούσα συγκυρία δημιουργείται ένα θετικό μομέντουμ για τα νέα κόμματα που όμως θα καταλαγιάσει όταν κάτσει η σκόνη.

«Κάτσε να έρθει ο Σεπτέμβρης και τα ξαναλέμε» μου είπε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με μεγάλη πείρα.

Το άγχος στην Αθήνα

Από την άλλη, αυτό που εγώ διαπιστώνω είναι άγχος επανεκλογής για τους βουλευτές του λεκανοπεδίου. Κι αυτό γιατί είναι σαφές πως η δύναμη του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην περιφέρεια και όχι στην Αττική.

Αυτό σημαίνει πως εάν το ΠΑΣΟΚ δεν γράψει καλά δημοσκοπικά ποσοστά, πρωτοκλασάτα στελέχη κινδυνεύουν να χάσουν το τρένο της επανεκλογής. Προς το παρόν ακόμη και αυτοί πάντως σιωπούν κι αναμένουν.

Τον Ιούνιο αποφασίζει ο Σαμαράς

Ο Αντώνης Σαμαράς ρωτήθηκε προχθές από τους δημοσιογράφους για το εάν προτίθεται να φτιάξει νέο κόμμα κι αρνήθηκε να απαντήσει. Εγώ πάλι μαθαίνω πως ο επόμενος μήνας θα είναι ο μήνας των αποφάσεων. Και πως η πλάστιγγα έχει κλείσει προς το ναι. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να πιάσει το κόμμα το 3% και να μπει στη Βουλή, κάτι για το οποίο αμφιβάλλω πλέον με τέτοια πανσπερμία κομμάτων και σχηματισμών. Από την άλλη, ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να το έχει αποφασίσει και τίποτε δεν του αλλάζει γνώμη.