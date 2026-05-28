Πατήσια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους δράστες των πυροβολισμών - Σκηνές «φαρ ουέστ» στο κέντρο

Βίντεο ντοκουμέντο από τους δράστες της επίθεσης με πυροβολισμούς κατά καταστηματάρχη στην περιοχή των Πατησίων έρχεται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που το θύμα νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στα πόδια.

Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (27/05), όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατάστημα με κινητά στα Πατήσια και πυροβόλησαν δύο φορές στα πόδια τον ιδιοκτήτη, έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε όχημα που τούς περίμενε έξω και τράπηκαν σε φυγή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει η έρευνα, δύο μαυροντυμένα άτομα κινήθηκαν προς το κατάστημα, πριν εισέλθουν μέσα και εξαπολύσουν την επίθεσή τους.

Η καταδίωξη και οι συλλήψεις

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και εντόπισε το γκρι SUV με το οποίο το έσκασαν οι δράστες και οι δύο συνεργοί τους.

Άρχισε καταδίωξη που κατέληξε σε τροχαίο με άλλα τρία οχήματα, επί της οδού Τσούντα.

Επί τόπου, συνελήφθησαν δύο άτομα, με τα άλλα δύο να το σκάνε πεζοί.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στον ένα, ενώ ο άλλος κατάφερε να το σκάσει να αναζητείται.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μεταξύ των συλληφθέντων είναι και εκείνος που άνοιξε πυρ.

Από την έρευνα, ωστόσο, φάνηκε πως ένας από τους κρατούμενους είναι γνωστός στις Αρχές και στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε αιματηρό επεισόδιο στη Νέα Ερυθραία.

Όσον αφορά στο θύμα, μεταφέρθηκε τραυματισμένο στον Ερυθρό Σταυρό, όπου παραμένει νοσηλευόμενο με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Η κατάσταση, ωστόσο, δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.