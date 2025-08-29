Καταγγελία για ατύχημα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών: Τραυματίστηκαν ξεναγός και επισκέπτης

Ατύχημα που οδήγησε στον τραυματισμό ξεναγού και επισκέπτη σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, όπως καταγγέλλει το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.

Συγκεκριμένα, αποκολλήθηκαν μεταλλικά παραπετάσματα από το εργοτάξιο που λειτουργεί τους τελευταίους μήνες στην είσοδο/έξοδο του αρχαιολογικού χώρου.

Το σωματείο απαιτεί την άμεση διερεύνηση του συμβάντος, την απόδοση ευθυνών στους αρμοδίους φορείς και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 7 Αυγούστου 2025, στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, σημειώθηκε περιστατικό αποκόλλησης και κατάρρευσης μεταλλικών παραπετασμάτων του εργοταξίου, που λειτουργεί τους τελευταίους μήνες στην είσοδο/έξοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επαγγελματία ξεναγού, μέλους του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, καθώς και τον τραυματισμό αλλοδαπού επισκέπτη.

Οι επαγγελματίες ξεναγοί ως μάρτυρες των συνθηκών λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων έχουμε κατά καιρούς επισημάνει την κατάσταση που επικρατεί και ιδιαίτερα σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας (δυσλειτουργία χώρων υγιεινής, προσβασιμότητα), ενώ ταυτόχρονα έχουμε επισημάνει το πρόβλημα διεξαγωγής εργασιών από την αρχή και πλέον εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό – δυστυχώς – επιβεβαιώνει τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία μας για την προχειρότητα και την απουσία επαρκών μέτρων προστασίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επισκεπτών, ξεναγών και λοιπών εργαζομένων.

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών καταγγέλλει:

τη σοβαρή αμέλεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας και των εργολάβων της κατασκευαστικής εταιρείας ως προς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

τη συστηματική πρακτική του Υπουργείου Πολιτισμού να υλοποιεί έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων των αρχαιολογικών χώρων εν μέσω θερινής περιόδου, αγνοώντας τη δυσχέρεια που προκαλείται στην ομαλή λειτουργία των χώρων και αδιαφορώντας για την ποιότητα των συνθηκών επίσκεψης του κοινού

και, τέλος, την έλλειψη σοβαρής και αξιόπιστης ενημέρωσης των επαγγελματιών του τουρισμού, αλλά και του ευρύτερου κοινού εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των λοιπών αρμοδίων φορέων σχετικά με το αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εντός των αρχαιολογικών χώρων, γεγονός που δυσχεραίνει τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό των τουριστικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση μιας ασφαλούς, ευχάριστης και χωρίς εμπόδια επίσκεψης.

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών απαιτεί την άμεση διερεύνηση του συμβάντος της 7ης Αυγούστου στους Δελφούς, την απόδοση ευθυνών στους αρμοδίους φορείς και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Οι επαγγελματίες ξεναγοί θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την προσβασιμότητα και ασφάλεια όλων, επισκεπτών και εργαζομένων, να εξασφαλίζουμε ποιοτικές εμπειρίες επίσκεψης στους ξεναγούμενους μας, να διεκδικούμε υπεύθυνη πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας».