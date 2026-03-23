Αύριο στον ανακριτή ο Γιώργος Τσαγκαράκης: «Δεν υπάρχει μήνυση ιδιώτη για πλαστό πίνακα», λέει ο δικηγόρος του

Αύριο (24/3) αναμένεται να απολογηθεί ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης και ο δικηγόρος του Ευάγγελος Γιουγκής έδωσε λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Μιλώντας στον STAR και στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν είχε καμία καταγγελία για πώληση πλαστών εικόνων».

Συγκεκριμένα, αφού διευκρίνησε ότι το Ευαγγέλιο, είπε αναφορικά με τους πλαστούς πίνακες: «Δεν έχουμε καμία μήνυση αυτή τη στιγμή, από κανέναν ιδιώτη που να λέει ότι ο Τσαγκαράκης του πούλησε πλαστό πίνακα ως γνήσιο.

Στη συνέχεια αναφορικά με τις 200.000 ευρώ που βρέθηκαν σε μετρητά στο χρηματοκιβώτιό του γκαλερίστα ανέφερε: «Ένας Τσαγκαράκης που οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις του, που δηλώνει το χρόνο 2 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, φορολογημένα τα κέρδη του και νόμιμα, απαγορεύεται να έχει 200 χιλιάδες στο χρηματοκιβώτιό του; Ενόψει τέτοιας εποχής; Με πόλεμους και αύριο μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα;».

Γιώργος Τσαγκαράκης: Την Τρίτη στον ανακριτή

Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί αύριο Τρίτη (24/05) θα βρεθεί αύριο ο Γιώργος Τσαγκαράκης προκειμένου να απολογηθεί για κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης: Αναστέλλει το «Cash or Trash» του STAR τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τσαγκαράκη - Η ανακοίνωση του σταθμού

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, πρόκειται να απολογηθεί για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα)

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση, (κακούργημα)

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα (κακούργημα).