Με αυστηρή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδίκασε τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, κάλεσε τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ να καταθέσουν εντός 48 ωρών πλήρη αποτύπωση των ενεργειών τους.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το υπουργείο «καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο», υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία διαθέτει πλέον «σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο» για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα ΑΕΙ.

Τα ερωτήματα που ζητά να απαντηθούν

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά άμεση ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια διοικητικά όργανα και τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν ενήμερο το Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης

Αν είχε ζητηθεί και δοθεί σχετική άδεια

Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των επεισοδίων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις εντός πανεπιστημιακού χώρου

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή παραβιάσεις, «οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν», ενώ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το χρονικό των επεισοδίων

Η Εγνατία οδός μετατράπηκε σε πεδίο μάχης τα ξημερώματα, όταν σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή. Άγνωστα άτομα, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, εξήλθαν από χώρους του ΑΠΘ και επιτέθηκαν σε διμοιρίες των ΜΑΤ στη συμβολή Εγνατίας και Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας μεγάλο αριθμό μολότοφ.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με εγκαύματα στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Παράλληλα, μια 21χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω χημικών, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 313 προσαγωγές, ωστόσο όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι επιθέσεις ήταν «αναίτιες και απρόκλητες», με χρήση «μεγάλου αριθμού αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών».

Η αστυνομία έκανε χρήση «ενδεδειγμένων μέσων» για την αποκλιμάκωση, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι εισαγγελικές και πρυτανικές αρχές.

Η θέση των Πρυτανικών Αρχών

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, σε δική τους ανακοίνωση, κάνουν λόγο για «εξτρεμιστικά στοιχεία» που έδρασαν εκτός campus, με τη συνεργασία ατόμων που βρίσκονταν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία ήταν ανοιχτή λόγω μαθημάτων.

Διευκρινίζουν επίσης ότι τα δημοσιεύματα περί παροχής άδειας για τη διεξαγωγή πάρτι «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Αστυνομία, διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια.