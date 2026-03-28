Αυτά είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στα ελληνικά - Και έχουμε λόγο που τα κάνουμε

H συζήτηση για τα λάθη στην ελληνική γλώσσα, ειδικά αν αυτά είναι πολύ συχνά, δεν έχει κανένα νόημα αν γίνονται, για να στιγματίσουν ομιλητές που ενδέχεται να υποπίπτουν σε αυτά. Κάτι τέτοιο είναι εκτός από αγενές και πολύ επιφανειακό. Συνήθως, τα «γλωσσικά λάθη» έχουν τους λόγους τους που γίνονται.

Aπό την άλλη, η συζήτηση περί λαθών έχει και την πλάκα της. Τουλάχιστον έχει την πλάκα της, όταν δεν γίνεται με κομπλεξικό τρόπο. Αυτό γιατί τα περισσότερα από αυτά που λέμε ότι είναι λάθη έχουν τους λόγους τους που γίνονται.

«Aπό ανέκαθεν»

Θεωρείται λάθος γιατί ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε δύο φορές την ίδια λέξη. Αυτό γιατί το επίθημα -θεν στα αρχαία ελληνικά σημαίνει από. Θεωρητικά, λοιπόν, δεν χρειάζεται μπροστά το «από».

Πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται το «εξ», στο κλασικό «εξ από ανέκαθεν». Πάντως είναι απόλυτα λογικά να μας βγαίνει φυσικά να πούμε από ανέκαθεν, γιατί το επίθημα “-θεν” είναι γλωσσικό απολίθωμα και ανενεργό στο γλωσσικό αίσθημα του ομιλητή της νέας ελληνικής.

«Ανταπεξερχόμαι»

Αυτό και να το ξέρεις, είναι πολύ πιθανό να το κάνεις λάθος στον προφορικό λόγο. Λάθος γιατί το συγκεκριμένο σύνθετο ρήμα βγαίνει από τα «αντί» + «επί» + «εξ» + «έρχομαι». Οπότε, δεν έχει καμία δουλειά το «αντά».

«Περιέγραψε μου λίγο»

Νομίζω ότι είναι η πιο κλασική φιλολογική διόρθωση είναι αυτή. Θεωρητικά, το πόιντ είναι ότι η προστακτική στα αρχαία ελληνικά δεν χρειάζεται αύξηση, οπότε το σωστό είναι «περίγραψέ του μου». Ας είμαστε ειλικρίνεις, δεν μοιάζει καθόλου φυσικό.

Υπάρχει και ένα plot twist εδώ. Μπορεί να θεωρείται λάθος, ίσως κατά σύμπτωση με τους τύπους της οριστικής αορίστου. Στην πραγματικότητα όμως, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι φορέας τόνου, το «ε», οπότε είναι μία χαρά σωστό και το «περιέγραψέ μου».

«Υπέρ του δέοντος»

Το χρησιμοποιούμενο ως έναν καθαρευουσιάνικο τρόπο να πούμε ότι κάποιος τύπος το έχει παρακάνει. Το χρησιμοποιούμε όμως με γενική. Το θέμα είναι ότι το υπέρ + γενική δηλώνει μεταξύ άλλων υπεράσπιση. Είμαι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Επομένως το σωστό εδώ είναι το «υπέρ το δέον», δηλαδή μία αιτιατική.

«Καταρχήν και καταρχάς»

Εδώ είναι απόλυτα λογικό το μπέρδεμα. Το κατ’αρχάς δείχνει χρόνο, σημαίνει «αρχικά». Κατ’αρχήν από την άλλη σημαίνει «κατά κανόνα» και δείχνει ουσιαστικά με ποιον τρόπο γίνεται κάτι. Σύμφωνα με τις αρχές. Δύσκολο αυτό, το μαθαίνεις παπαγαλία.

«Οι μέθοδοι αυτοί»

Το λάθος εδώ είναι προφανές αλλά ταυτόχρονα και αρκετά αναμενόμενο. Στα νέα ελληνικά έχουμε συνδέσει την κατάληξη -οι, -ους με το αρσενικό γένος. Υπάρχουν όμως κάποια ουσιαστικά, αυτά που λέγαμε στο Γυμνάσιο δευτερόκλιτα, τα οποία είναι θηλυκού γένους.