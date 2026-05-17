Αυτή η βρισιά του 11ου αιώνα χρησιμοποιείται σχεδόν ίδια σήμερα

Οι βυζαντινοί πρόγονοι μας, μας έχουν χαρίσει ένα υπέροχο, ενίοτε μελωδικό υβρεολόγιο σε σχετικά λογοτεχνικά κείμενα και όχι μόνο. Η χυδαιολογία των Βυζαντινών περιλαμβάνει υπέροχες λέξεις, όπως το «φουκτοκωλοτυπάτοι» από το υπέροχο «τραγούδι της Θεοφανούς», που μιλούσε για τη ζωή μιας Σπαρτιάτισσας χήρας, του 10ου αιώνα.

Το συγκεκριμένο τραγούδι μεταξύ άλλων έλεγε: «Ο Σινάπης κι ο Τριψίδης εις την θύραν στήκουσιν, Θεοφανού επολέμα πίταν και η Καλή την έφαγεν (……..), Όπου εφόρει το διβίκιν τώρα δέρμαν εβαλεν, κι αν τον φθάση εδώ ο χειμώνας, φέρε και την γούναν του, Κουκουροβουκινάτορες, φουκτοκωλοτρυπάτοι Είσε σέλαν μιας μούλας καυχόκτονο πομπεύουσι.»

Το φουκτοκωλοτυπάτοι ακούγεται υπέροχο και θα θέλαμε να μπορούσε να ζήσει μέχρι σήμερα. Έναν αιώνα αργότερα από αυτή την καταγραφή όμως, υπάρχει μια βρισιά που μοιάζει οριακά έτοιμη για να κάνει «καριέρα» τον 21ο αιώνα. Είναι το «κερατάν κούρβας υιόν», από τα άπαντα ενός ανώτατου δικαστή.

Ο χρήστης Vurnicas εξήγησε σε σχόλιο, την προέλευση του χυδαιολογήματος:

Η «Πείρα» (11ος αι.) αποτελεί μια βυζαντινή συλλογή νομολογίας, η οποία περιέχει τις σημαντικότερες αποφάσεις του Ευσταθίου Ρωμαίου, ανώτατου δικαστή του δικαστηρίου του Ιπποδρόμου της Κωνσταντινούπολης.

Σε μία από τις καταγεγραμμένες υποθέσεις που κλήθηκε να χειριστεί ο Ευστάθιος, φαίνεται ότι ένας πρωτοσπαθάριος (ανώτατος αξιωματικός της αυτοκρατορικής φρουράς) και ταυτόχρονα πρωτονοτάριος του γενικού (κατ' αντιστοιχίαν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών) εξυβρίζει βαριά έναν κανδιδάτο (δόκιμο της αυτοκρατορικής φρουράς), αποκαλώντας τον χαρακτηριστικά «Κερατάν κούρβας υἱόν», ήτοι «κερατά, π.....νας γιο» σε ελεύθερη νεοελληνική μετάφραση. Ο κανδιδάτος φαίνεται να απάντησε, εξυβρίζοντας επίσης βαριά τον πρωτοσπαθάριο, με την υπόθεση να φτάνει τελικά στο δικαστήριο του Ιπποδρόμου.

Η εν λόγω φράση αποτελεί τεκμήριο μιας υπερχιλιετούς ελληνικής υβρεολογικής... παράδοσης. Περαιτέρω, δείχνει ότι η γνωστή βρισιά σλαβικής προέλευσης «κούρβα», η οποία χρησιμοποιείται ευρέως ακόμη και σήμερα, είχε εισχωρήσει στη μεσαιωνική ελληνική γλώσσα τουλάχιστον από τον 10ο αιώνα.