«Θα μας το πάρουν»: Το viral «προφητικό» βίντεο Ελληνίδας μέσα απο το μουσείο του Λούβρου

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Γαλλία η κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, με τους δράστες να αρπάζουν ανεκτίμητα κοσμήματα φορώντας κίτρινα γιλέκα και χρησιμοποιώντας αναβατόριο και τροχό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ παράλληλα η δημόσια συζήτηση εστιάζει στην ελλιπή ασφάλεια του πιο διάσημου μουσείου του κόσμου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα χιουμοριστικό βίντεο που έγινε viral στα social media αποδεικνύεται...προφητικό. Πρωταγωνίστρια, μια Ελληνίδα τουρίστρια, η οποία καταγράφει με το κινητό της τα κοσμήματα στη βιτρίνα του μουσείου και ζητά από τον σύντροφό της… να της τα πάρει, πριν τα πάρουν άλλοι που «τα κοιτάνε»!

«Αυτό θέλω! Θα μου το πάρεις;» λέει στο βίντεο, εστιάζοντας στην τιάρα με τα χαρακτηριστικά μπλε ζαφείρια – μέρος των κοσμημάτων που ανήκαν στις βασίλισσες Μαρία Αμαλία και Ορτάνς.

«Θα μας το πάρουν, κοιτάνε κι άλλοι», ακούγεται να συμπληρώνει, με την κάμερα να κάνει ζουμ στα εκθέματα.

Η ίδια δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok με το χιουμοριστικό σχόλιο: «Ρε σύμπαν, σε αυτό βρήκες να ακούσεις;». Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο ξεπέρασε τις 600.000 προβολές, με την τουρίστρια να διευκρινίζει: «Παιδιά, εγώ απλώς αστειεύτηκα».

Λούβρο: Άνοιξε ξανά το μουσείο

Στο μεταξύ, το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξανάνοιξε σήμερα (22/10), τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

