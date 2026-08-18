Ένα περιστατικό που τρόμαξε τους οδηγούς των γύρω οχημάτων έλαβε χώρα στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, όπου ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Όπως επισημαίνει το LamiaReport, το αυτοκίνητο κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν στο ύψος πριν το Σχηματάρι έπιασε φωτιά.
Μέχρι ο οδηγός του να το σταματήσει το αμάξι είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες.
Βίντεο από το σημείο καταγράφει τον πυκνό μαύρο καπνό που υψώνεται πάνω από την εθνική οδό, ενώ το αυτοκίνητο φλέγεται.
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