Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο να πέφτει σε κολόνα επί της Βασιλίσσης Σοφίας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/09).
Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Κηφισιά και προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς μία λωρίδα είχε κλείσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή και άνοιξαν αερόσακοι, δεν προέκυψε σοβαρός τραυματισμός.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.