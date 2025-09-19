Μενού

Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Βασιλίσσης Σοφίας μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/09).

Τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο να πέφτει σε κολόνα επί της Βασιλίσσης Σοφίας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/09).

Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Κηφισιά και προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς μία λωρίδα είχε κλείσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή και άνοιξαν αερόσακοι, δεν προέκυψε σοβαρός τραυματισμός.

