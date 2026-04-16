Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα από το λιμάνι του Πειραιά: Στο «Αττικό» νοσοκομείο ο οδηγός

Στη θάλασσα, ανάμεσα στις πύλες Ε11 και Ε12, στην Ακτή Ξαβέρη στον Πειραιά, έπεσε το πρωί της Πέμπτης ένα όχημα, το οποίο οδηγούσε 54χρονος εργαζόμενος στον λιμένα.



Με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος ο άνδρας εξήλθε του οχήματος και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΟΛΠ, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.