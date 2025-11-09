Αυτός είναι ο ναός «καβάτζα» του κυκλώματος ναρκωτικών με τους παλαιοημερολογίτες

Κλειστό βρήκαν σήμερα, Κυριακή, οι πιστοί έναν ναό Παλαιοημερολογιτών στην περιοχή των Τριών Γεφυρών στην Αθήνα, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» από εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε όλη τη χώρα.

​Η οργάνωση εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία προχώρησε συνολικά σε οκτώ συλλήψεις. Βασικά μέλη του κυκλώματος φέρονται να είναι δύο εν ενεργεία ιερείς, καθώς και ένας τρίτος που βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής για υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Ένας εκ των συλληφθέντων κληρικών, ηλικίας 40 ετών, γνωστός και ως Youtuber (πρώην μοντέλο), συνελήφθη επ' αυτοφώρω στη Ρόδο. Σύμφωνα με την έρευνα, μετέφερε στο νησί δύο συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 2.188 γραμμαρίων.

​Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ιερείς είχαν τον ρόλο του «μεταφορέα» και, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τον ναό στις Τρεις Γέφυρες για την προσωρινή αποθήκευση των ναρκωτικών. Τις εντολές φέρονται να τις έπαιρναν από μια 52χρονη φερόμενη ως αρχηγό.

​Το κύκλωμα διέθετε και δεύτερο επιχειρησιακό βραχίονα, ο οποίος καλλιεργούσε φυτεία κάνναβης στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη στο Γαλάτσι και ένας 33χρονος ιδιωτικός υπάλληλος.