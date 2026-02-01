Βανδαλισμός σε χώρο μνήμης του Άλκη Καμπανού στην Καλαμαριά - «Πράξη ντροπής», λέει η δήμαρχος

Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους αποτέλεσε ανήμερα της επετείου από την δολοφονία του Άλκη Καμπανού, χώρος εις μνήμη του στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

H δήμαρχος Καλαμαριάς , Χρύσα Αράπογλου έκανε γνωστό το περιστατικό με μια ανάρτησή της στο Facebook, στην οποία το χαρακτήρισε «μια πράξη ντροπής».

«Μια μέρα που η μνήμη του Άλκη μάς θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πού οδηγεί το τυφλό μίσος και η οπαδική βία, άγνωστοι χούλιγκαν βανδάλισαν το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τα γκράφιτι γύρω από αυτό», είπε και συμπλήρωσε:

«Μια πράξη ντροπής. Μια πράξη που προσβάλλει την πόλη μας, τον αθλητισμό και τις αξίες μας».

Από την πλευρά του, ο Μ.Γ.Σ.Κ. “Ο Απόλλων” προχώρησε σε ανάρτηση προαναγγέλοντας ότι θα κινηθεί νομικά: «Η βεβήλωση μνημείων και χώρων μνήμης δεν αποτελεί έκφραση αντιπαράθεσης ή οπαδικής ταυτότητας, αλλά πράξη ασέβειας και έλλειψης στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο σύλλογος θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων ηθικών αυτουργών για το συγκεκριμένο περιστατικό και καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό, προστατεύοντας χώρους που αποτελούν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και ιστορίας», πρόσθεσε.