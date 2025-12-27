Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων νεκρών ορειβατών με το ελικόπτερο

Νωρίτερα σήμερα Σάββατο (27/12) το απόγευμα ολοκληρώθηκε η πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων νεκρών ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους ανήμερα τα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.200 μέτρων και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες με το ελικόπτερο να μην προσγειώνεται, αλλά να προσεγγίζει σε πλάτωμα και τους άνδρες της ΕΜΑΚ να ανεβάζουν σε αυτό τις σορούς τη μία μετά την άλλη.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν καταπλακωμένοι από χιόνι και σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, κάτι που μαρτυρά πως όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν.

Ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, γνωστός για τις μεγάλες διαδρομές αντοχής, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός μέσα σε 16 ημέρες.

Στα θύματα συγκαταλέγεται επίσης ο Κωνσταντίνος Πατίκας, με έντονη αγάπη για τα extreme sports και σημαντική εμπειρία στην ορειβασία.

Η τέταρτη της ομάδας ήταν η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τα Τρίκαλα, της οποίας η συμμετοχή έγινε γνωστή εκ των υστέρων, καθώς αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ορειβάτες.

Ο Χάρης Ασαργιωτάκης, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής που συμμετείχε στην επιχείρηση, περιέγραψε στο Orange Press Agency τις συνθήκες που επικρατούσαν στο πεδίο.

«Είμαστε στη βάση που είναι η επιχείρηση... εγώ βρίσκομαι κάτω, στα 1.700-1.800 μέτρα περίπου όπου δεν έχει χιόνι. Αυτό το περιστατικό είναι γύρω στα 2.000 μέτρα, εκεί έχει χιόνι», ανέφερε ο κ. Ασαργιωτάκης, περιγράφοντας το τοπίο ως έναν ορεινό όγκο με βράχια και απότομη πλαγιά.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες, όταν εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα. Η παρέα είχε ξεκινήσει ανήμερα τα Χριστούγεννα από τον Αθανάσιο Διάκο για μια ορεινή διαδρομή.

Ο συναγερμός σήμανε όταν φιλικό τους πρόσωπο, που δεν τους ακολούθησε στην ανάβαση, ειδοποίησε τις αρχές καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη τους.

Στην τιτάνια επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά περίπου 30 πυροσβέστες από την 1η, 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, drone, ερπυστριοφόρα.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετείχεστην επιχείρηση με 5 άτομα από την Αθήνα, 4 άτομα από την Αχαΐα και 2 άτομα από τη Φωκίδα.