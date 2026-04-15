Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ

Στο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε μία 14χρονη μαθήτρια από τη Βάρκιζα στις 21:20 το βράδυ της Τρίτης (14/4) λόγω αδιαθεσίας ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η κοπέλα μαζί με μία 15χρονη φίλη της φέρεται να αγόρασαν από μίνι μάρκετ της περιοχής ένα μπουκάλι βότκα. Οι δύο τους φαίνεται πως ξεκίνησαν να καταναλώνουν το ποτό και κάποια στιγμή 14χρονη ένιωσε αδιαθεσία.

Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε βάρος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.