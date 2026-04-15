Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ

Στο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε μία 14χρονη μαθήτρια από τη Βάρκιζα στις 21:20 το βράδυ της Τρίτης (14/4) λόγω αδιαθεσίας ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η κοπέλα μαζί με μία 15χρονη φίλη της φέρεται να αγόρασαν από μίνι μάρκετ της περιοχής ένα μπουκάλι βότκα. Οι δύο τους φαίνεται πως ξεκίνησαν να καταναλώνουν το ποτό και κάποια στιγμή 14χρονη ένιωσε αδιαθεσία.
Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε βάρος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.
- Μυλωνάκης: Με ανεύρυσμα στον Ευαγγελισμό - Σε πολύ σοβαρή κατάσταση
- Η στήριξη και η γκρίνια για τον Μακάριο, οι μετρήσεις μετά το Πάσχα και το πρόβλημα γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ
- Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε από τον αέρα του Happy Day όταν έμαθε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη
- Ο Ross Edgley κατανάλωσε 41.000 θερμίδες σε 24 ώρες - Τι συνέβη στο σώμα του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.