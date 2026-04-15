Μενού

Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ

Μία 14χρονη στη Βάρκιζα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Δικογραφία κατά ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ που τής πούλησε ποτό.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ
Διακομιδή ασθενή από ασθενοφόρο | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Στο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε μία 14χρονη μαθήτρια από τη Βάρκιζα στις 21:20 το βράδυ της Τρίτης (14/4) λόγω αδιαθεσίας ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η κοπέλα μαζί με μία 15χρονη φίλη της φέρεται να αγόρασαν από μίνι μάρκετ της περιοχής ένα μπουκάλι βότκα. Οι δύο τους φαίνεται πως ξεκίνησαν να καταναλώνουν το ποτό και κάποια στιγμή 14χρονη ένιωσε αδιαθεσία.

Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε βάρος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ