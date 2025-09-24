Το «βαρύ» χέρι του νόμου: Αστυνομικός ξυλοφόρτωσε με λοστό τον αδελφό του στην Πάτρα

Ένα αστυνομικός στην Πάτρα αναζητείται, μετά από περιστατικό βίας στο οποίο βιαιοπράγησε κατά του αδελφού του στην περιοχή της Οβριάς, στα περίχωρα της πόλης.

Κατά την ΕΡΤ, το περιστατικό μεταξύ των δύο ανδρών έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (22/9), όταν, σύμφωνα με καταγγελία του 45χρονου φερόμενου θύματος, ο αδελφός του, αστυνομικός, τον απείλησε τηλεφωνικά, ενώ του επιφύλασσε ακόμα πιο σκληρή μεταχείριση διά ζώσης.

Όταν συναντήθηκαν, καταγγέλλει ο 45χρονος, ο αστυνομικός έπεσε πάνω του με το ΙΧ του, ενώ στη συνέχεια τον πρόσέγγισε, και άρχισε να τον ξυλοκοπά και με σιδερένιο λοστό, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και αφήνοντάς τον τραυματισμένο στο σημείο, προτού γίνει «καπνός».

Αναφέρεται ακόμα πως ο δράστης, υπαρχιφύλακας στον βαθμό, δήλωσε κατόπιν ασθένεια στην υπηρεσία του, και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, με τη δικογραφία να έχει φτάσει ήδη στον εισαγγελέα Πατρών.