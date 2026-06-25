Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες 2026, δίνοντας ταυτόχρονα την πρώτη εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις των σχολών στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία.

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στο Reader.gr, αναφέρθηκε στα πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται από τις βαθμολογίες, σχολιάζοντας τόσο το ζήτημα των κενών θέσεων στα ΑΕΙ λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής όσο και τον τρόπο πρόσβασης στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και στα κολλέγια.

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Βάσεις 2026: Πού θα ανέβουν και πού ανά επιστημονικό πεδίο

Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, στο Πρώτο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών αναμένεται μικρή πτώση των βάσεων, «καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων φέτος ήταν παραπλήσιες με πέρυσι».

Από την άλλη, σημαντική αύξηση των βάσεων προβλέπεται για το Δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, «όπου αναμένεται μεγάλη άνοδος, ενώ ταυτόχρονα το παράδοξο εδώ είναι ότι θα έχουμε και τις περισσότερες κενές θέσεις».

Όπως εξηγεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής, «στο πεδίο αυτό το 80% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων είναι 10,48, δηλαδή γράφει καθένας κατά μέσο όρο 10,48 και δεν περνάει πουθενά».

Όμως, όπως σχολιάζει, «οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι διαγωνισμός και όχι εξετάσεις του σχολείου, προκειμένου να δούμε τι γνωρίζει ο υποψήφιος και τι όχι».

Στο Τρίτο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας αναμένεται επίσης άνοδος, η οποία μάλιστα «θα είναι σαφέστατη στις ιατρικές σχολές, γιατί έχουμε τριπλασιασμό του ποσοστού των αρίστων κάτι που ανεβάζει τις βάσεις. Ενώ πέρυσι στη Φυσική από 18 έως 20 έγραψε το 10%, φέτος το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 30%».

Στο Τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής αναμένονται, τέλος, «ελαφρά πτωτικές τάσεις και νομίζω ότι στα περισσότερα τμήματα αυτό θα γίνει εμφανές, γιατί οι επιδόσεις στο μάθημα της οικονομίας ήταν αρκετά χειρότερες από πέρυσι -από 18 έως 20 έγραψε τότε το 30%, ενώ φέτος αυτή τη βαθμολογία πέτυχε μόλις το 14%».

«10.000 κενές θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια για μία ακόμα χρονιά»

Σχολιάζοντας τις βάσεις και το ζήτημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Γιώργος Χατζητέγας τονίζει στο Reader.gr ότι «και πάλι θα έχουμε 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια. Αυτό είναι αποτέλεσμα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), δηλαδή ό,τι και να γράψουν οι υποψήφοι, αυτές οι θέσεις θα μείνουν κενές».

Όπως επισημαίνει, «στο τέλος σημασία έχει ποιοι περνάνε και ποιοι μένουν απ' έξω. Το ίδιο ποσοστό, δηλαδή ο ένας στους τρεις αποφοίτους των ΓΕΛ και το 50% των υποψηφίων των ΕΠΑΛ θα μείνουν εκτός».

«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχουν κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια και ταυτόχρονα να υφίσταται ουσιαστικά ελεύθερη πρόσβαση στα ιδιωτικά ιδρύματα και στα κολέγια, τα οποία έχουν και αυτά επαγγελματικά δικαιώματα», επισημαίνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής και υπογραμμίζει, καταλήγοντας:

«Πρέπει να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής και ελπίζω κάποτε η χώρα να αποκτήσει ακαδημαϊκό απολυτήριο. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έβαζε και άκρη και τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα έδινε οντότητα στο Λύκειο».