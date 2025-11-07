Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν στους δύο εμπλεκόμενους για την αιματηρή συμπλοκή στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια, που συνέβη ανάμεσα σε 21χρονο και 45χρονο μετά από ληστεία.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης (6/11), όταν ένας 21χρονος ήρθε αντιμέτωπος με 45χρονο ληστή που προηγουμένως είχε πυροβολήσει προς το μέρος του οχήματος του με κυνηγετική καραμπίνα απειλώντας εκείνον και μια 20χρονη που βρίσκονταν μέσα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής των δύο αντρών, ο 21χρονος λέγεται ότι βγήκε από το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε τον 45χρονο αποσπώντας του την καραμπίνα.

Τόσο ο 45χρονος όσο και ο 21χρονος θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία.

Επιπλέον, ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται επιπλέον για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.

Μ εβάση όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον τού οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δε διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 21χρονου ο οπλοφόρος τού ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα.

Ο νεαρός κατέθεσε πως ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ, όπως αναφέρει ο ίδιος, έσπευσε να βοηθήσει τον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να διακομιστεί από το ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε από την 20χρονη.