Βίαιη επίθεση σε 12χρονο στην Πάτρα: Τον έβαλαν στο αυτοκίνητο, τον χτύπησαν και του έσβησαν τσιγάρο στο σώμα

Μια σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου ερευνούν οι Αρχές στην Πάτρα. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα ο οποίος φέρεται να συμμετείχε μαζί με ακόμη τρεις άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου αλλοδαπού, ινδικής εθνικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι δράστες φέρονται να εξανάγκασαν δια της βίας τον ανήλικο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε περιοχή των Μποζαϊτίκων, όπου τον χτύπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, προκαλώντας του έγκαυμα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να εκστόμιζαν υποτιμητικά σχόλια σε βάρος της εθνικότητας του ανήλικου παθόντα, στοιχείο που εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές ως πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.